MARANO, 24 ORE PER DECIDERE SULLE SORTI DEL SERVIZIO IDRICO. OGGI IL CONSIGLIO COMUNALE SALTERA’, MA LA PARTITA VERA SI GIOCA DOMANI. GLI OPPOSITORI SOFT AIUTERANNO VISCONTI?

Salvo clamorose sorprese, il Consiglio comunale di oggi non si terrà. All’ordine del giorno vi è la proposta della giunta di affidare il servizio idrico comunale al consorzio Acquedotti scpa, già da tempo operante in molte realtà di Napoli nord e del Casertano. Il Pd, attraverso il commissario Gennaro Acampora, ha fatto sapere che oggi non prenderà parte alla seduta del civico consesso. Dei sei consiglieri dem sarà presente, per ragioni istituzionali, il solo Mimmo Paragliola, da qualche settimana virato decisamente dalla parte del sindaco Visconti.

Oggi dunque, con l’assenza dei consiglieri del Pd, la maggioranza non avrà il numero legale per rendere valida la seduta. Va da sé che la minoranza, almeno la parte realmente ostile alla giunta in carica, non dovrà presentarsi o dovrà comunque uscire dall’aula al momento giusto per non consentire alla maggioranza di avere i numeri sufficienti per avviare la discussione e per approvare l’atto che sancirebbe l’affidamento del servizio idrico.

La vera partita, insomma, si gioca domani, in seconda convocazione, quando basteranno dieci consiglieri per rendere valida la seduta e la maggioranza relativa dei presenti per affidare il servizio alla Acquedotti scpa.

Tutto è nelle mani del Pd, ma anche se i dem domani dovessero astenersi o votare contro la delibera l’aiutino a Visconti potrebbe arrivare dai banchi della minoranza. Il consigliere Passariello, da quanto si apprende, non sarà presente, e non sarà presente nemmeno il consigliere Catone. La maggioranza può contare, poi, anche sull’appoggio indiretto di Abbatiello e, verosimilmente, su quello di Marta Monti. Passariello, Abbatiello e Monti sono considerati i consiglieri soft della minoranza e, secondo molti addetti ai lavori, sarebbero già in accordo con Visconti e i suoi. Malelingue o realtà?

La verità, insomma, è che tutto è ancora in ballo. Si deciderà domani e domani conterà non solo il voto del Pd ma anche il comportamento di alcuni oppositori o presunti tali.













