Jorit a La Reggia Designer Outlet di Marcianise

La Reggia Designer Outlet sceglie Jorit, l’urban artist di fama internazionale, per un progetto che vuole coniugare arte, moda e impegno sociale.

Dal 16 al 21 maggio, Jorit sarà negli spazi del Designer Outlet di Marcianise per realizzare un’opera inedita di grandi dimensioni. Il soggetto dell’opera, che sarà svelato solo nei giorni immediatamente precedenti l’inizio dei lavori, andrà ad arricchire la ormai celebre Human tribe dell’artista, la sua tribù di volti potenti ed espressivi disseminati in gran parte del mondo – dall’Europa agli Stati Uniti, dalla Russia alla Cina – e riconoscibili dai segni sulle guance, firma inequivocabile dell’artista. Si tratta di due strisce rosse nella pelle che evocano rituali magici e iniziatici delle tribù africane, in particolare il rito della scarnificazione che segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta e l’entrata dell’individuo nella tribù. Per l’artista questi segni assumono una forte valenza di comunicazione: “Apparteniamo tutti ad una sola tribù – spiega – senza distinzioni di genere, razza, religione, provenienza, età: la tribù umana”.

Per la Reggia Designer Outlet Jorit ha scelto un volto di donna in linea con il più ampio progetto dedicato all’empowerment femminile che il centro McArthurGlen in Campania sta portando avanti per tutto il 2021: non una donna a caso, ma un’icona di stile inimitabile, simbolo di emancipazione e anticonformismo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter avere nei nostri spazi l’artista Jorit e una sua opera realizzata per il nostro pubblico. La Reggia Designer Outlet è da sempre vicino al mondo dell’arte e da diversi anni ospita artisti di vari ambiti con un forte link al territorio”, spiega Fabio Rinaldi Centre Manager della Reggia. “McArthurGlen crede fortemente nel valore dell’arte e ancor più nel lavoro di Jorit che da anni, attraverso i suoi potenti murales, si fa portavoce di un messaggio di speranza per una società slegata da gerarchie sociali, disuguaglianze economiche e pregiudizi di genere”.

Jorit sarà negli spazi della Reggia Designer Outlet dal 16 al 21 maggio, dipingerà su una superficie di 3 metri per 2 realizzata appositamente per l’artista. L’opera resterà in permanenza al centro per i successivi sei mesi al termine dei quali sarà donata ad una Onlus attiva sul territorio individuata dalla Fondazione Jorit.

A proposito di McArthurGlen Group

McArthurGlen Group è leader, proprietario, sviluppatore e gestore di Designer Outlet in Europa, fondato da Kaempfer Partners nel 1993. McArthurGlen pioniere della vendita al dettaglio di Designer Outlet in Europa, ha sviluppato oltre 695.000 metri quadrati di spazio adibiti alla vendita. La società gestisce attualmente 26 McArthurGlen Designer Outlet in dieci paesi: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato che nel 2019 ha superato 4,5 miliardi di euro.

I centri ospitano i più ricercati ed esclusivi marchi di lusso e offrono, agli oltre 90 milioni di clienti amanti della moda, un risparmio in un ambiente di shopping dinamico e di alta qualità. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale e proprietario delle migliori destinazioni per shopping, selezione food e intrattenimento.

Come parte del suo progetto di continua espansione, McArthurGlen ha in programma l’apertura di due nuovi designer outlet a Paris-Giverny (Francia) e Remscheid (vicino alle città tedesche di Colonia e Düsseldorf).













