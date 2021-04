Tenta di rubare in un esercizio commerciale. Arrestato

205 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tommaso Fasano per una segnalazione di furto all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal personale di vigilanza e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno sorpreso e bloccato un uomo che, dopo essersi introdotto nella struttura attraverso un lucernario e aver tentato di forzare le casse, si era nascosto all’interno di un contenitore in acciaio per gli attrezzi situato su uno scaffale dell’altezza di circa 6 metri.

Mahmad Nasrat Shirzai, 33enne afghano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.













