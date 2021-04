OPEN ARMS, LEGA CAMPANIA: “SOLIDARIETÀ A MATTEO SALVINI. HA DIFESO GLI ITALIANI”

143 Visite

Napoli 17 aprile 2021 – “Massima solidarietà al segretario nazionale Matteo Salvini, rinviato a processo per la vicenda “Open Arms”. Vergognosi i messaggi di soddisfazione della sinistra e di alcune associazioni. Mandare a processo un leader politico per azioni che rientrano nell’esercizio del suo mandato quando era alla guida del Ministero dell’Interno, come sancisce lo stesso articolo 52 della Costituzione, è l’ennesima anomalia di un sistema Italia che vede, in un esiguo numero di magistrati, la longa manus di avversari politici ormai in declino rispetto alla storia. Salvini a processo per avere difeso gli italiani”. Queste le dichiarazioni di solidarietà espresse dai rappresentanti della Lega Campania.













