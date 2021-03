La voce del cittadino. “Via Marano-Quarto, lavori terminati da una settimana ma siamo ancora costretti a fare il giro del mondo”

Gentile Direttore, le scrivo la presente per rendere noto la situazione di via Marano-Quarto, dove più di un mese si verificò una frana che ne causò la chiusura. Da circa una settimana è stato terminato il lavoro per la realizzazione di un muro di contenimento a secco, con l’apposizione di un cartello della ditta appaltatrice a fine lavori. Ora mi chiedo: perché non si riapre la stessa, ci troviamo costretti a fare un giro di 5 chilometri nel traffico cittadino per 10 metri di strada interrotta che potrebbe essere riaperta in cinque minuti. Certo dell’attenzione della sua testata cordialmente, la saluto.

Residente di Marano