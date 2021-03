Draghi sbatte i pugni sul tavolo al Consiglio Ue: “AstraZeneca ci ha ingannati”

356 Visite

Non è ricorso a giri di parole, Mario Draghi, e sul tema vaccini e AstraZeneca fa tremare l’Europa. Intervenuto al Consiglio europeo in videocollegamento con Bruxelles, il premier ha puntato il dito sullo scandalo dei 29 milioni di dosi ritrovate nello stabilimento di Anagni e ha lanciato un monito alle istituzioni europee: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca“. Parole durissime, a cui è seguita una domanda, secca, alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: “Ritiene giusto che le dosi localizzate in Belgio e in Olanda restino destinate all’Unione europea, in tutto o in parte?”. Risposta della Von der Leyen: le dosi prodotte in Ue saranno destinate all’Unione europea.













