MARANO, COORDINAMENTO CITTADINO DELLA LEGA: “SOLITO TEATRINO DEL PD, SOLITE CHIACCHIERE”

I consiglieri del PD hanno dato luogo all’ennesima farsa. Dopo il teatrino di questi giorni sulla mozione di sfiducia arriva il “dietrofront” e, com’era prevedibile, i consiglieri del PD non si sono presentati dal Segretario Comunale! Qualcuno direbbe “carte conosciute”. Il sindaco si è preso gioco, oltre che dei giovani ed inesperti consiglieri del PD, perfino di due vecchi consiglieri come Coppola e Paragliola. Oramai costretti a perdere quel poco di dignità politica che gli era rimasta. I due si sono sempre atteggiati a fautori della mozione di censura nei confronti del vice sindaco D’Alterio, che per la cronaca è rimasto al suo posto, mozione che riteniamo abbia certificato l’inizio della fine della credibilità dei due esponenti.

Riecheggiano ancora le parole del Consigliere Coppola nel consiglio Comunale in cui fu approvata la famosa mozione di censura “…Sindaco, il tempo è scaduto…” Sono questi gli atteggiamenti che hanno sancito il disastro amministrativo del centro sinistra a Marano e che hanno condannato la nostra città all’oblio. È ormai evidente a tutti i maranesi che a sinistra c’è chi pensa solo alle poltrone e al prestigio personale e non alle istanze della città, delle imprese, delle famiglie. Il coordinamento cittadino Lega Salvini premier è impegnato, oggi come ieri, per dare alla città di Marano un’alternativa seria, credibile e competente. Un’alternativa che non permetta mai più a personaggi di questo calibro di ricoprire ruoli così importanti e delicati nell’amministrazione della nostra città. Dalla Lega non ci saranno sconti. I cittadini di Marano meritano di meglio!”. Così in una nota il Coordinamento cittadino Lega Salvini Marano.













