Ischia piange la morte di Ilaria Pappa, la professoressa vaccinata settimane fa

Non ce l’ha fatta Ilaria Pappa, è deceduta al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni. Ischia piange Ilaria Pappa, giovane professoressa di 31 anni, dell’istituto Mennella di Ischia sottoposta nelle scorse settimane al vaccino AstraZeneca. Dieci giorni dopo la somministrazione della dose è stata ricoverata al Cardarelli ma al momento è escluso un collegamento tra la morte improvvisa ed il vaccino effettuato. Secondo quanto riporta TeleIschia “sul decesso della giovane professoressa per una trombo-embolia ci sono molti lati oscuri che gli inquirenti dovranno chiarire”. La donna “circa 10 giorni dopo la vaccinazione la giovane professoressa è stata ricoverata presso l’ospedale Cardarelli. Il ricovero si è reso necessario per la creazione di un embolo”

Queste le parole della Dirigente Giuseppina Di Guida, la DSGA, i docenti, il personale AT , i genitori e gli studenti del “Cristofaro Mennella” sono affranti ed esprimono il loro profondo cordoglio al prof. Salvatore Meglio e a tutta la famiglia dell’indimenticabile Ilaria. “Che l’immenso dolore da cui siamo travolti possa trasformarsi in un’infinita preghiera per chi da oggi sarà più solo. Che la terra ti sia lieve, carissima Ilaria…non ti dimenticheremo”.













