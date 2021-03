Arpino di Casoria: carabinieri arrestano ladro di pneumatici

143 Visite

Incessante l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella lotta alla illegalità diffusa.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casoria hanno arrestato per furto un 39enne di arzano già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’arma – allertati dal 112 grazie ad una richiesta di intervento quanto mai provvidenziale – sono intervenuti presso il parco giardino di arpino di casoria. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo sospetto. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno sorpreso il 39enne mentre rubava degli pneumatici da un’auto in sosta.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo avesse già rubato le gomme di altre 2 auto parcheggiate lì vicino.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













