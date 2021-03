Sciopero lavoratori Cosmopol: “Dobbiamo pagarci anche le spese per il lavaggio indumenti”

A TUTTO IL PERSONALE DELLA AOU FEDERICO II E ALL’UTENZA. SCIOPERO DEI LAVORATORI COSMOPOL ADDETTI A SERVIZIO DI GUARDIANERIA E ACCESSO VARCHI.

I SUDDETTI LAVORATORI SI SCUSANO ANTICIPATAMENTE PER EVENTUALI DISSERVIZI RECATI IN DATA ODIERNA DOVUTI DALLO SCIOPERO IN ATTO, MA CERCHIAMO SOLO DI FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI E CHE CI VENGA GARANTITA LA TUTELA ALLA SALUTE IN PARTICOLAR MODO IN QUESTO PERIODO NEFASTO PER TUTTI.

È INIMMAGINABILE DOVER PROVVEDERE A PROPRIE SPESE PER IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DATA L’ATTUALE EMERGENZA COVID IMPORTANTI PIÙ CHE MAI.

Troppo spesso noi operai veniamo dimenticati ma teniamo a rammentare che insieme ai colleghi addetti alle pulizie e al personale medico e non, siamo in prima linea per il bene di tutti con la speranza che andrà davvero tutto bene!