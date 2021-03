DILLO ALLA LEGA: NAPOLETANI VITTIME DEI 10 ANNI DI FALLIMENTI DE MAGISTRIS 

“Napoli, città sgarrupata tra buche, traffico e servizi negati” è stato il tema dell’ultima puntata di “Dillo alla Lega”, appuntamento settimanale moderato dal giornalista Giancarlo Borriello, dove cittadini, rappresentanti della società civile e ed esponenti politici si confrontano sul futuro di Napoli. A confrontarsi in diretta Facebook sulla pagina della Lega Napoli sono stati il coordinatore cittadino Severino Nappi, il consigliere comunale Vincenzo Moretto, le coordinatrici delle Municipalità 2 e 4 Bona Mustilli e Adelaide Dario, la responsabile del Partito per il verde cittadino Simona Cipriani, il consigliere della Municipalità 3 Claudio Capuozzo e il giovane militante della Municipalità 9 Danilo Monfrecola.

DISSESTO DEL TERRITORIO URBANO

Vincenzo Moretto ha subito evidenziato come Napoli, fin dati tempi di Rosa Russo Iervolino, si trovi alle prese con un irrisolto problema di dissesto idrogeologico. De Magistris non ha saputo impiegare i fondi nazionali disponibili per mettere in sicurezza il territorio urbano. Anzi, “la contemporanea presenza di numerosi cantieri ha contribuito ad aumentare i disagi”, è stata la considerazione del consigliere leghista. “La pessima situazione viaria di Napoli va considerata anche nell’ottica di un piano di evacuazione, sia per rischio sismico ma anche per un evento vulcanico, che può venire non solo dal Vesuvio ma dai Campi Flegrei e coinvolgere i quartieri occidentali” ha specificato Simona Cipriani”.

CENTRO STORICO MARTORIATO

“Sporcizia, graffiti, strade dissestate, lavori mai conclusi: potremmo vivere con l’oro sotto i piedi e invece mancano perfino indicazioni e servizi turistici”: questo il grido d’allarme di Bona Mustilli. “L’Amministrazione de Magistris ha peggiorato una situazione già difficile: in questi ultimi anni tutti hanno potuto fare ciò che volevano, a Napoli è stato adottato il concetto dell’anarchia”. “Il pericolo è che possiamo perdere i fondi Unesco”, ha ribadito Moretto, che a riguardo ha citato anche il mancato recupero del Cinema Maestoso a Barra. “In tanti anni sono stati spesi solo 1,2 milioni dei 5,6 milioni stanziati: è un peccato, perchè i soldi ci sono. E’ il sindaco che manca”.

VASTO, UN QUARTIERE DA SALVARE

Adelaide Dario da anni – anche a rischio anche della propria incolumità – è in prima linea per la difesa del quartiere Vasto, oggetto di una massiccia presenza di immigrati africani, complice anche la presenza di molti e affollati centri di accoglienza: “Una situazione di degrado e insicurezza che va a danno dei residenti, tra cui anche molti stranieri onesti e ben integrati da anni”. Il Vasto ha subìto anche una sostituzione di botteghe storiche con negozi gestiti da stranieri, che hanno prosperato grazie al mancato rispetto delle normali norme commerciali. “Nell’area per anni italiani e stranieri hanno convissuto in ottimi rapporti”, ha commentato Giancarlo Borriello, “poi però l’assenza dello Stato di fatto ha permesso a interessi criminali stranieri di allearsi con quelli locali nella gestione delle attività illecite”.

SALVINI E LA RINASCITA DI NAPOLI

La presenza in città di Matteo Salvini (intervenuto al Palazzo di Giustizia come parte lesa in un processo per diffamazione) è stata al centro dell’intervento del coordinatore cittadino Severino Nappi. “Salvini è parte attiva nel progetto di governo della città – ha dichiarato -e per lui la rinascita della città viene prima dei partiti: dalla coesione di tutti deve nascere una spinta alla ripartenza per superare l’attuale caos amministrativo. Per questo un’iniziativa come ‘Dillo alla Lega’ rappresenta uno sforzo importante per fare sistema”.

VIABILITÀ PESSIMA A PIANURA-SOCCAVO

“Il raccordo che collega Pianura-Soccavo con il Vomero richiede interventi di manutenzione”, denuncia il giovane Danilo Monfrecola, che ha pure ricordato come nel suo quartiere l’ANM abbia tagliato molte corse verso il limitrofo quartiere di Fuorigrotta. “Dal 2008 poi aspettiamo la linea 7 della metropolitana, che dovrebbe collegare Soccavo a Fuorigrotta, passando per il campus universitario di Monte Sant’Angelo. Ma nel 2021 non sappiamo la data di termine dei lavori”.

CENTRODESTRA E BUON GOVERNO

“Il cambiamento inizia dalle cose semplici”, dice Moretto. Rispondendo alle critiche di uno scarso impegno dell’opposizione contro il malgoverno di de Magistris, il consigliere ha ammesso che è stato difficile “fare l’opposizione senza che ci fosse una maggioranza”, aggiungendo però che il centrodestra ha dimostrato la propria capacità di governo già anni fa, nell’amministrazione virtuosa della Circoscrizione di Poggioreale.

ASIA, ASSENZA DI INTERVENTI

Grave infine il “j’accuse” del consigliere Claudio Capuozzo, che ha denunciato la pessima gestione dell’ASIA nella Municipalità 3 e dell’assenza di interventi ordinari dalla pulizia delle caditoie ai cassonetti, alla rimozione di auto e moto abbandonate in strada. “Il vertice della società, a cominciare dalla Presidenza, è responsabile di ciò: non sa dare risposte alle continue richieste di intervento e come Lega dovremmo chiederne le dimissioni”.