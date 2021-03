3.201 Visite

Era ricoverata in gravissime condizioni dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca. La donna si chiamava Sonia Battaglia, aveva 54 anni ed era ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale del Mare di Napoli. Secondo quanto riportato dai parenti, Sonia, non aveva patologie pregresse.













