Marano e il caso Pd: oggi faccia a faccia tra il sindaco e il segretario Sorrentino. L’incontro negli studi degli “amici” di Visconti

686 Visite

E’ previsto per oggi un faccia a faccia tra il sindaco Rodolfo Visconti e il segretario cittadino del Pd Roberto Sorrentino. A quanto si apprende, il primo cittadino avrebbe rivolto l’invito al segretario del circolo. Il faccia a faccia si terrà negli studi televisivi di un organo mediatico ritenuto non ostile al sindaco e vicinissimo al consigliere regionale Porcelli, che aiutò a suo tempo Visconti nella organizzazione di una lista civica che lo sostenne in campagna elettorale. Sono le solite scelte discutibili di un sindaco, insomma, che ha sempre trovato sponda a Giugliano, la città in cui risiede, e a Mugnano grazie ad alcuni esponenti politici locali.

Quando e se vorrà confrontarsi realmente, con domande vere e con persone che conoscono il territorio e il Comune, Terranostranews sarà sempre a disposizione. In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Ma siamo certo che il sindaco non lo farà: da tempo è noto a tutti il suo “timore” per giornalisti ben informati e sopra le parti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS