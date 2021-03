Putin dopo l’attacco di Biden: “Gli auguro salute”

129 Visite

Al presidente Usa Joe Biden, che in un’intervista tv lo ha definito “assassino”, il numero uno Cremlino Vladimir Putin augura “salute”. Il presidente russo, quindi, chiarisce che d’ora in avanti Mosca coopererà con Washington ma solo “alle condizioni che riteniamo vantaggiose per noi stessi. E loro dovranno tenerne conto”. I russi, sottolinea, hanno “un codice genetico, culturale e morale diverso”, ma sanno “come difendere i propri interessi”.

“Mi ricordo che, quando eravamo piccoli, quando litigavamo dicevamo: ‘Chi lo dice sa di esserlo’. E non è un caso, non è solo un modo di dire per bambini, uno scherzo: vi è un significato psicologico molto profondo in questo”, ha aggiunto Putin. “Vediamo sempre in un’altra persona le nostre qualità e pensiamo che essa sia come noi e basandoci su questo diamo la nostra valutazione in generale”.













