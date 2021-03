Marano. Positivo al Covid, da 24 giorni accumula l’immondizia sul balcone: “La Tekra non viene a prenderla”

1.615 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, le rappresento la problematica che sto vivendo insieme con la mia famiglia. Dal 28 febbraio siamo positivi al Covid, in seguito ad informazioni prese sul web, ho contattato la ditta Tekra per la gestione dei rifiuti domestici. Mi è stato detto che la raccolta non andava più differenziata e che sarei stato contattato per il ritiro a domicilio. Abbiamo avuto un primo contatto dopo 4 giorni di isolamento, poi nulla più. Oggi dopo 24 giorni, mi è stato detto che devo continuare a conservare i sacchi della spazzatura in casa o fuori al balcone, in quanto, non esiste nessuna norma che lo vieta e che devono passare loro a ritirare. È una condizione imbarazzante e vergognosa per persone che come noi stanno vivendo un periodo di enorme difficoltà” Grazie.

(Lettera firmata da un residente di Marano)













