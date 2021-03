Covid Marano, muore Salvatore Cecere: molto noto sul territorio, era un nostro affezionato lettore

974 Visite

Il Covid si porta via anche Salvatore Cecere, ex agente di Pubblica Sicurezza e ed ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, 65 anni, persona molto nota sul territorio cittadino anche per il suo impegno sul fronte politico. Salvatore, pochi mesi fa, si era candidato per l’elezione nell’associazione provinciale della Polizia di Stato di Napoli. Cecere era stato selezionato tra circa 2 mila iscritti alla suddetta associazione. Era “burbero” dal cuore tenero, assiduo lettore di Terranostranews, alla cui redazione spesso si rivolgeva per segnalare le più disparate problematiche. Alla famiglia Cecere le condoglianze della nostra redazione.













