Marano-Quarto chiusa da tempo immemore. Movimento civico di Marano: “Ennesima figuraccia di Visconti e dei suoi”

Il giorno 17 febbraio 2021 in via Marano Quarto altezza civico n°48 franava il

crostone già crollato nei mesi scorsi e mai messo in sicurezza, il giorno successivo

e precisamente il 18 febbraio, la strada veniva chiusa al transito.

Questa importante arteria per i cittadini residenti e delle zone periferiche di

Castel Belvedere e San Rocco, a tutt’oggi è ancora chiusa, creando disagi notevoli

ai cittadini e a tutta la circolazione di via del Mare, Via San Rocco, Corso

Mediterraneo e tutte le arterie circostanti!

CAUSA FRANA VIA MARANO QUARTO CHIUSA AL CIVICO 48/A

Questa l’unica informazione che l’amministrazione comunale ha saputo dare e

dopo circa 3 settimane dall’evento, l’unica azione è stata chiudere il tratto

stradale

“ENNESIMA PESSIMA FIGURA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE “

Il Movimento Cittadino Marano di Napoli chiede l’immediata rimozione della

frana con relativa messa in sicurezza della strada ed il ripristino della circolazione.

Non sono giustificabili questi assurdi ritardi dovuti soltanto alla negligenza di

un’amministrazione assente sotto tutti i punti di vista e tenuta in piedi solo da

interessi personali.

“Il tempo di giocare è finito, i cittadini non possono essere più trattati in questo

modo! Avete letteralmente fallito, i vostri nomi resteranno impressi nella mente

di tutti, ricordandovi come la peggiore amministrazione comunale e il peggior PD

di Marano di Napoli.”

Al fine di dare evidenza del disagio patito da tantissimi cittadini Maranesi è stata

attivata una petizione online che invitiamo a sottoscrivere all’indirizzo:

http://chng.it/7QzkqxkFGR

Comunicato stampa

Movimento Cittadino Marano di Napoli













