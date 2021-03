VACCINO ANTI COVID AGLI AVVOCATI, L’OK DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania comunicherà al più presto agli Ordini degli Avvocati le modalità di trasmissione degli elenchi degli iscritti. Il compito degli Ordini sarà limitato a trasmettere l’elenco degli iscritti, ma NON a raccogliere adesioni o altro. Successivamente, verrà inviato ad ognuno il link per collegarsi alla piattaforma SINFONIA, dove ogni interessato potrà aderire alla vaccinazione. Occorrerà il codice fiscale e la tessera sanitaria aggiornata e ogni iscritto dovrà indicare i propri ulteriori dati personali, come patologie, cure mediche, ecc. Il sistema SINFONIA invierà ad ogni prenotato l’avviso per il giorno, ora e luogo in cui verrà effettuata la vaccinazione. #speranza #vaccini