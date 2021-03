Giugliano, Poziello: “9 casi di Covid su 19 dipendenti, qualcosa non ha funzionato”

144 Visite

Qualcosa non è andata. Se si registrano 9 casi di COVID su 19 dipendenti (tra interni ed esterni) dell’ufficio tributi del Comune, è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Che qualcosa non ha funzionato e non funziona. Che non si sono adottati gli opportuni sistemi di prevenzione e minimizzazione del rischio. Giusto chiudere l’ufficio, ma se non si adottano i sistemi per garantire la tranquillità dei dipendenti e degli utenti, sarà complicato riaprire questo e ogni altro ufficio comunale. Mettere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, non risolve i problemi e non migliora la situazione. Invitare l’opposizione a tacere, da solo il senso di una maggioranza arroccata che non fa tesoro degli errori e non è consapevole del ruolo e delle responsabilità che le sono proprie. Temo e credo che il pericolo di contagio dei dipendenti comunali sia stato sottovalutato ed è innegabile che ci siano responsabilità precise degli Amministratori e dei Dirigenti comunali. Così il consigliere, Antonio Poziello.













