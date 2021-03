Marano, focolaio Covid: il dramma della famiglia Catuogno

3.008 Visite

Covid Marano, il dramma della famiglia Catuogno: è morto Gennaro, 73 anni, residente in via Recca. Lascia la moglie, positiva al Covid, e il figlio ancora ricoverato in ospedale. Anche i nipoti della vittima sono tutti positivi al Coronavirus. L’uomo è morto all’ospedale Monaldi dove era ricoverato da giorni. I dati anagrafici e la foto sono stati forniti dai familiari del deceduto. Alla famiglia Catuogno le condoglianze della nostra redazione.

