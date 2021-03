Sondaggi, Fdi supera anche il Pd

165 Visite

Nell’ultima rilevazione statistica Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, il Pd è stato superato da Fratelli d’Italia. La Lega continua a veleggiare ben oltre il 23% e anche Forza Italia ha guadagnato terreno rispetto al Partito Democratico.

La Lega continua a guadagnare terreno sugli avversari e si conferma primo partito italiano con il 23,5% delle preferenze. Si conferma la tenuta anche di Fratelli d’Italia, unico partito d’opposizione ora al governo. La sua leader Giorgia Meloni ha un’ottima presa sugli elettori anche grazie all’estrema coerenza di ogni sua azione, che negli anni le ha permesso di far crescere il partito fino a farlo diventare la terza forza politica italiana, in un percorso che la vede in costante ascesa nelle preferenze degli elettori. Anche Forza Italia cresce e continua a conquistare punti importanti tra gli elettori, che vedono in Silvio Berlusconi un leader insostituibile.













