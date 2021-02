L’ossessione di Ricciardi: “Chiudere tutto per qualche settimana”

44 Visite

Ci risiamo. Walter Ricciardi ripropone la sua strategia: chiudere tutto. Un po’ “il tic della domenica”, per il consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute, che ha il “vizio” di scegliere i weekend per rilanciare la sua immutabile ricetta, ovvero il lockdown. In questo caso, Ricciardi parla della sua “strategia no-Covid” in un intervento su Avvenire di oggi, domenica 28 febbraio.

Ricciardi parte dalla considerazione che la vaccinazione di massa, anche se indispensabile, “richiederà mesi se non anni per garantire una protezione adeguata“. E insomma, nel frattempo che si fa? Secondo il consulente di Speranza è necessaria “una strategia per il ritorno ad un equilibrio accettabile, quella della eliminazione della trasmissione virale, in grado di riportare i cittadini ad una vita pressoché normale” e di “recuperare le perdite economiche causate dalla pandemia”.













