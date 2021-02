160 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, scrivo da Via Ranucci, 36 a Marano. Le rappresento che dall’ultimo guasto idrico di Chiaiano, presso la mia abitazione non vi è più una goccia d’acqua. A causa di questo problema, sono costretto a lavarmi con acqua minerale. A chi occorre rivolgersi per chiedere ed ottenere il ripristino dell’acqua? Grazie”. (lettera firmata)













