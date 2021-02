Brunetta si fa subito sentire: “Ora basta smart working, si torni a lavorare”

337 Visite

«Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare». Queste le parole del neoministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta (Forza Italia) in un’intervista al Tgcom24. Parole che faranno saltare sulla sedia le migliaia di dipendenti pubblici al lavoro in smartworking da mesi e che potranno usufruirne fino al 30 aprile nella sua versione «semplificata» adottata per l’emergenza Covid.













