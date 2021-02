Omicidio Roberta, forse stordita e bruciata dall’assassino

50 Visite

L’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa non svela del tutto, al momento, le cause della morte. Ma dalle prime verifiche, come riporta Repubblica, emerge che la giovane non sarebbe stata strangolata. Sotto il mento, Roberta ha una ferita, forse determinata da una caduta violenta sull’asfalto, o dal colpo di una pietra: la giovane potrebbe stata stata spinta o aggredita. Rimasta priva di sensi, o già morta, è stata data alle fiamme dall’assassino. La parte superiore del corpo della diciassettenne è infatti bruciato. Non sono però bruciate le mani, segno che la giovane non ha provato a spegnere quel terribile rogo. Appunto, perché svenuta o già deceduta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS