Governo, i dubbi di Conte: “Forse non mi sarei dovuto dimettere”

Ufficialmente silenzio assoluto da Conte dunque, anche se il premier con i suoi ministri più vicini e i collaboratori più fedeli si lascia andare a riflessioni sul recente passato e sulle mosse future.

Sul “Corriere della Sera”: “Ho sbagliato a dimettermi” – “Ho sbagliato a dimettermi, se non avessi fatto quel passo forse, ora…”, è il ragionamento che il “Corriere della Sera” attribuisce al presidente del Consiglio uscente. E ancora: “Era tutto già scritto. Renzi aveva già un accordo col centrodestra. Salvini e Berlusconi gli hanno garantito che ci staranno, altri non potranno che accodarsi. A me era chiaro sin da subito, a qualcun altro forse no”.













