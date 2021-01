Covid, campagna vaccinale: a corto di dosi e siringhe

90 Visite

Vaccino Covid Campania– Ieri sono arrivate le prime scatole della nuova fornitura settimanale assicurata da Pfizer, ma i tagli per i 26 punti vaccinali della regione sarebbero ingenti. Inoltre i ritardi nella distribuzione hanno arrestato una campagna vaccinale che procedeva ormai in modo super spedito.

Secondo quanto riporta il Mattino, a Napoli, alla Mostra d’oltremare, ieri mattina la Asl metropolitana è ripartita chiamando alla seconda dose 513 persone già vaccinate nelle settimane scorse. Inoltre si legge che si proseguirà con questo ritmo almeno fino al 6 Febbraio.

Facendo un resoconto, la Campania, in totale, ha ricevuto, fino alla settimana scorsa, 147.955 dosi di vaccino e ne ha iniettate 118 mila. In questi giorni probabilmente si proseguirà quindi solo con i richiami per raggiungere una soglia del 30 per cento delle dosi conservate e accantonate per motivi di sicurezza













