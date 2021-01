“Conte non è l’unica ipotesi sul tavolo”: ora si sbilanciano anche esponenti dem e 5 Stelle. Spunta la suggestione Fico, ma si parla anche di Patuanelli e Orlando

136 Visite

Pd e M5S hanno fatto cadere il loro veto su Matteo Renzi. “Il fatto di tornare con Italia Viva non è mai stato un tabù nemmeno per il PD, che ora lo dice anche apertamente. A sbattere con Conte non ci andiamo, molti colleghi la pensano come me”, spiegano fonti democratiche. “E se il premier dimissionario non digerirà la presenza del senatore di Rignano con un ruolo di primo piano nella maggioranza, peggio per lui, si andrà avanti lo stesso”. Le ipotesi in campo sono due: la prima riguarda Pd e M5S per portare a Palazzo Chigi il vicesegretario dem Andrea Orlando o il ministro Stefano Patuanelli. Marcucci, esponente dem, lo ha detto chiaramente: “Conte non è l’unica ipotesi sul tavolo”.

La seconda ipotesi, invece, è quella più inaspettata e sfiziosa: un patto tra il segretario del Pd Zingaretti, e il leader di Italia Viva Renzi per proporre a Sergio Mattarella non solo il nome di Patuanelli, ma eventualmente anche quello del presidente della Camera, Roberto Fico. Uno schema che consentirebbe a Renzi – come riportato dal Giornale – di restare in maggioranza, tenere ben saldo il suo gruppo parlamentari, facendo fuori il duo Conte-Casalino e spaccando ulteriormente il M5S. Nicola Zingaretti, dal canto suo, con Patuanelli o Fico avrebbe la certezza di aver spostato l’asse del Movimento definitivamente a sinistra, dando corpo a quel campo progressista su cui sta lavorando anima e corpo ormai da quando è stato eletto segretario del Pd.













