“L’unica cosa seria da fare è consentire agli italiani di votare”. Lo dice la Meloni

“Secondo noi a questo punto l’unica cosa seria da fare è consentire agli italiani di votare“. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso di una diretta Facebook. “Spero si scelga di mandare gli italiani al voto, sciogliere le Camere per votare prima del semestre bianco”. “Se avete il consenso del popolo come dite, accettate il voto”, dice rivolta alle forze di maggioranza. “In questo parlamento non c’è la possibilità di una maggioranza coesa”. “Ci vogliono le elezioni per cambiare questo parlamento”, chiede Meloni.

“Non mi interessa andare alle elezioni per crescere, un governo serio passa per il voto dei cittadini, le maggioranze raffazzonate non servono a nulla” aggiunge. “Credo che andare a votare è l’unica possibilità per invertire la tendenza, questa è la vera battaglia responsabile, è più responsabile consentire al paese di avere qualcuno che l’Italia la governi veramente”.

“Non c’è nessuna possibilità che alcuni di noi sostengano Conte” assicura menzionando il tentativo della maggioranza di attrarre responsabili anche dal centrodestra. “I voltagabbana ora li chiamano responsabili e costruttori, ma sono trasformisti, disposti a tradire il mandato avuto dai cittadini, chiamati per impedire agli italiani di andare al voto”. “Io non condivido nulla di quello che dicono, come faccio a governare con la sinistra, si sono dilapidati 150 miliardi in questi mesi, senza risolvere nulla”.

“Qualcuno dice che finche c’è una maggioranza il capo dello Stato non può sciogliere le Camere? Qualcuno si rilegga la Costituzione, dove si dice che è a discrezione del presidente della Repubblica, ma non è vero che c’è vincolo costituzionale”. “Non diciamo idiozie – conclude la leader di Fdi – consentiamo agli italiani di costruire un governo autorevole, per fare cose che non si possono avere con Giuseppe Conte”













