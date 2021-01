Ciarambino: “Monsignor Di Donna pastore di una terra martoriata ma resiliente”

120 Visite

“L’elezione di monsignor Antonio Di Donna a presidente della Conferenza episcopale della Campania interviene in un momento in cui la nostra comunità sta soffrendo a causa dell’epidemia ed è privata della socialità, del lavoro e della fiducia nelle istituzioni. E non è un caso che sia stato scelto il pastore di una terra martoriata quanto resiliente, che è quella della diocesi di Acerra. Abbiamo tutti bisogno di linfa nuova per rinfocolare lo spirito di comunità e di fratellanza, essere voce di chi non ha voce, e testimoniare la speranza che il tempo della ripresa arriverà presto. Solo insieme la nostra comunità potrà superare le difficoltà del momento e trasformarle in occasione di rinascita”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, nel rivolgere gli auguri al vescovo Antonio Di Donna per la sua elezione a Presidente della Conferenza Episcopale. “Nella speranza di poterla presto incontrare personalmente – scrive Ciarambino in una lettera indirizzata a monsignor Di Donna – le offro la più autentica collaborazione affinché si lavori insieme per la rinascita della nostra Regione, per la tutela dei più fragili, per la serenità dei nostri concittadini”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS