Due alunne dell’asilo “Carlo Nunziante Cesaro” positive a Covid a Torre Annunziata: chiuso l’istituto e tamponi per tutti. La riapertura non prima di febbraio. In isolamento anche due classi elementari del circolo Giancarlo Siani: positivo un docente. Casi che si aggiungono al bimbo, sempre di Torre Annunziata, già positivo in una terza scuola cittadina.













