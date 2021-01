99 Visite

È in arrivo una nuova ondata di maltempo per tutto il weekend: in linea con la stagione invernale, sono previste piogge intense e raffiche di vento fino a 100 km/h. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha avvertito che ci saranno peggioramenti in molte regioni. La nuova ondata è causata da una perturbazione atlantica che comincerà a manifestarsi già da oggi.













