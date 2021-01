Situazione economica molto critica per Shalpy: “Sarei disposto anche a fare il cameriere”

131 Visite

Il cantautore Shalpy lancia un appello allo Stato e chiede aiuto affinché il mondo dell’arte venga supportato. Il racconto di quello che sta vivendo “Si ha l’idea che l’artista campi d’aria. Non si capisce la concretezza e l’imprenditoria che sta dietro al sistema“. Queste le parole utilizzate dal cantautore Shalpy in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, nel quale ha raccontato il difficile momento che sta attraversando. Dopo aver investito moltissime risorse nel suo ultimo progetto, il brano “Let It Snow“, l’artista si ritrova ora in una situazione economica molto critica. Il periodo storico che il mondo della musica e dello spettacolo sta vivendo non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente le cose.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS