Napoli-Fiorentina, Manolas subito in campo dall’inizio in coppia con Koulibaly

Il miglior Napoli contro la Fiorentina con la bella notizia del recupero al cento per cento di Manolas: il difensore greco ha fatto bene nell’ultimo allenamento di ieri mattina a Castel Volturno e sarà lui la sorpresa dal primo minuto nella sfida contro i viola. Subito in campo dall’inizio, quindi, in coppia con Koulibaly: si riforma la coppia difensiva titolare, una cosa sicuramente importante per Gattuso visti gli sbandamenti difensivi dell’ultimo periodo e i troppi gol subiti (12 nelle ultime nove partite tra Europa League, campionato e coppa Italia).













