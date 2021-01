Numeri incerti per Conte, il Pd non è convinto della strategia del premier e Renzi affonda il colpo: “Stiamo lavorando sui contenuti, loro fanno campagna acquisti””

173 Visite

“Sono molto contento di come stiamo lavorando”: il leader di Italia Viva, il senatore Renzi, dunque, non arretra, anzi mostra i muscoli. Si dice soddisfatto per come si sta evolvendo la crisi politica all’interno dell’esecutivo. “Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152“, ha detto il leader di Italia Viva ai suoi durante l’assemblea dei parlamentari di Iv. Si tratta di una sorta di rivincita contro chi lo dava già per vinto. Pare infatti che i numeri a Palazzo Madama non siano dalla parte di Giuseppe Conte. Il premier rischia di non raggiungere una maggioranza assoluta, con la conseguenza che il governo – pur salvandosi – sarebbe molto debole dal punto di vista politico. “Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo – ha continuato Renzi -. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti”. L’assemblea di deputati e senatori renziani si riunirà di nuovo domani sera. Anche il Pd nutre dubbi sulla strategia del premier. “Non basta un voto in più, ma un solido progetto di fine legislatura”, sottolineano dalla segreteria dem.













