Marano, inquinamento alveo. L’avvocato Pisani: “I condomini del parco Sorriso si sono adoperati per interrompere condotte illecite”

In riferimento all’ottimo articolo del dottor Bocchetti sull’ormai triste vicenda di via Corree di Sotto, in qualità di legale dei condomini di Parco Sorriso e di alcuni altri abitanti proprietari di singole unità abitative volevo precisare quanto segue:

L’annosa questione degli scarichi delle fogne ha radici nel mal funzionamento della macchina comunale e in tante situazioni “Border line” sui cui la magistratura avrà modo di fare chiarezza.

Tuttavia le persone destinatarie del verbale di accertamento e della conseguente ordinanza al ripristino dei luoghi (alcune volte anche ignare dell’illecito commesso) si sono immediatamente adoperate per interrompere la condotta illecita.

Mi riferisco ai pozzi neri per le singole unità abitative e agli imminenti lavori che i condomini del “Parco Sorriso” avvieranno nei primi giorni del mese di febbraio per normalizzare la questione. Proprio questi ultimi, hanno acquistato immobili con concessione edilizia e piani per le condotte fognarie e hanno ricevuto contestazioni per illeciti di cui sono totalmente inconsapevoli. Tengo a questa doverosa precisazione per dimostrare che nonostante le lungaggini della macchina amministrativa gran parte dei residenti (parlo di chi conosco e difendo) si e’ attivata concretamente per regolarizzare la propria situazione.

