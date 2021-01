Nasce il Movimento per Draghi Presidente del Consiglio

179 Visite

Chiedere a Mario Draghi di guidare il Paese e a tutti i gruppi politici di lavorare con lui per poi andare al voto. Con questa idea nasce il ‘Movimento Spontaneo Cittadini per Draghi Presidente’ che rivolge un appello a tutti gli italiani. “In questo momento di grave crisi ma di grande opportunità, l’Italia ha bisogno di essere guidata da un uomo di governo preparato sotto il profilo finanziario ed economico, con una grandissima esperienza alle spalle, rispettato ed ascoltato da tutti e in tutto il mondo. Un uomo credibile in patria e nel mondo, un uomo capace di creare naturale silenzio nel momento in cui prende parola. Un uomo che non abbia paura di assumere posizioni forti e decise per il bene dell’Italia e dei suoi cittadini. Questo uomo esiste e si chiama Mario Draghi”, si legge in un comunicato del movimento.

“Ci troviamo nel pieno della più grande emergenza sanitaria del secolo, con l’economia da risollevare e 209 miliardi di euro, parte a fondo perduto e parte quale finanziamento, che l’Unione Europea è pronta a stanziare per il recupero e lo sviluppo dell’Italia. Serve una persona che l’Europa reputi affidabile e che sappia pianificarne l’arrivo e la spesa entro i tempi stabiliti. Le nostre fila non vantano alcuna figura politica rodata o di spicco, solo capaci e laboriosi cittadini, di ogni estrazione sociale, di variegata scolarizzazione e provenienza, che vogliono vedere il nostro Paese guidato in modo sicuro ed efficace in questo difficile momento. Serve un capo del governo sostenuto da tutto il Parlamento – prosegue la nota – che possa, anche con immediatezza, rimuovere vincoli, lacci e lacciuoli che rendono impossibile alla pubblica amministrazione di progettare e spendere con efficacia le sovvenzioni europee in tempi certi e brevi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS