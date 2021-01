Comune di Marano, reintegrato Chiaiuzzi, componente dell’Osl. Costa confermata a capo della municipale

348 Visite

Clamoroso a Marano: Marco Chiaiuzzi, ex componente dell’Organismo straordinario di liquidazione che opera al Comune da circa 2 anni, coinvolto mesi fa in una vicenda giudiziaria nel comune di Afragola e sostituito lo scorso agosto dalla dottoressa Del Rosario Visconti, è stato reintegrato nel suddetto organismo sulla scorta di un pronunciamento del Tar. I giudici amministrativi hanno infatti accolto, in via incidentale, il ricorso di Chiaiuzzi contro la revoca del mandato e la sua sostituzione. Chiaiuzzi fu indagato dalla Procura in relazione a una gara d’appalto nel comune a nord di Napoli.

Il Comune di Marano, con decreto sindacale, ha intanto affidato nuovamente l’incarico di comandante del comparto della polizia municipale al capitano Brigida Costa, inquadrata con categoria D1 presso l’ente cittadino.













