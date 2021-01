Napoli, con lo Spezia per dare continuità ai risultati

120 Visite

Il Napoli è ora chiamato a dare continuità ai risultati sfruttando anche il calendario che proporrà in campionato sei medio-piccole di fila ed in questa giornata in particolare la sfida tra Milan e Juventus che può cambiare le distanze nell’alta classifica. Gli azzurri dovranno confermare l’ottimo approccio anche contro lo Spezia, non snobbando la squadra di Italiano che finora è stata tra le squadre più convincenti sul piano del gioco. Pur non avendo grandi individualità, lo Spezia costringerà il Napoli ad una partita tatticamente completa nel fare le scelte giuste sull’uscita dal basso degli uomini di Italiano, ma anche tecnicamente sulla pressione alta che solitamente fa tanto soffrire gli azzurri.













