Conte cede anche sui servizi segreti per non andare a casa. Restano sul tavolo solo due opzioni: Conte Ter o governo di unità nazionale

239 Visite

Restano sul tavolo (realmente) due opzioni, come ripete in queste ore Renzi nelle conversazioni con i suoi: un Conte ter frutto di un serio rimpasto con cambi di caselle importanti o un altro premier sorretto dalla stessa maggioranza qualora Conte dovesse continuare ad arroccarsi. Solo sullo sfondo – come riporta Il Sole 24 ore – c’è l’ipotesi di un governo di unità nazionale presieduto da una personalità autorevole e terza come quella di Mario Draghi. Ed è chiaro che sia il premier sia i due partiti più grandi della coalizione, M5s e Pd, stanno lavorando in queste ore sulla prima soluzione. «È la soluzione meno traumatica, più gestibile e più logica», dice un ministro di peso del Pd. E le parole del ministro degli Esteri e leader de facto dei Cinque Stelle Luigi Di Maio indicano che anche il partito di riferimento del premier guarda alla soluzione del Conte ter: «Sull’autorità delegata ai servizi segreti e sulla Fondazione per la cybersicurezza si trovi una quadra, siamo persone adulte, una nazione come l’Italia non può essere ostaggio di queste cose».

I servizi segreti, appunto. Questione posta con forza sia dal Pd sia da Renzi e fino a due giorni fa respinta da Conte, che è apparso pubblicamente e privatamente intenzionato a tenere la delega per sé. La novità delle ultime ore è appunto la disponibilità a trasferire la delega (le ipotesi sono Emanule Fiano – nome gradito anche a Renzi – o Michele Bordo, entrambi del Pd). Quanto alla Fondazione sulla cybersicurezza invisa a democratici e renziani, sembra sia sparita dalla nuova bozza del Recovery plan che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sta mettendo a punto per fare una sintesi delle proposte di modifica giunte dai tutti i partiti della maggioranza. A cominciare da Italia Viva, che ha presentato nei giorni scorsi un memorandum in 63 punti. Ultimo segno di apertura da parte del premier è l’ipotesi di attivare il Mes inviso al M5s per prendere almeno una parte dei 36 miliardi di prestiti per l’emergenza sanitaria a disposizione dell’Italia. Con queste aperture sui temi posti lo stesso Renzi potrebbe uscire più che dignitosamente dalla crisi senza apparire come intenzionato solo ad avere un posto in più da ministro (o Ettore Rosato o lui stesso).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS