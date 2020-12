Da oggi l’Italia torna in zona rossa (anche se nessuno se ne accorgerà)

140 Visite

L’Italia torna in zona rossa, anche se di fatto ognuno, specie in Campania, fa come gli pare. Da oggi e fino al 3 gennaio sarà possibile circolare solo con autocertificazione, mentre richiudono i negozi dopo i 3 giorni di zona arancione (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Una misura pensata per permettere quel “minimo di socialità”, come lo ha definito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nei giorni di festività natalizia. La deroga vale anche per il giorno di San Silvestro, ma attenzione al coprifuoco.













