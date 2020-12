Covid, a Giugliano il contagio è in calo, ma si registrano 10 decessi. Il cordoglio del sindaco

148 Visite

ย I dati che ci giungono dall’ASL mostrano chiaramente che il rispetto delle regole e la buona volontร della maggioranza dei nostri concittadini hanno avuto gli effetti sperati. A Giugliano infatti il contagio รจ in calo, e a distanza di due settimane esatte possiamo contare quasi mille positivi in meno. Oggi il numero delle persone attualmente positive รจ meno della metร di quanto fosse quattordici giorni orsono, grazie alle oltre mille e duecento guarigioni.

ย Ma tutto ciรฒ non significa che la guerra รจ vinta e possiamo abbassare la guardia, siamo in giorni delicati in cui la voglia di stare vicini a propri cari non deve farci dimenticare il momento difficile che tutti noi stiamo vivendo. Ce lo ricordano, purtroppo, gli altri dieci decessi che a malincuore dobbiamo registrare. A nome di tutta l’amministrazione esprimo profondo cordoglio per le famiglie delle vittime, gli siamo vicini.