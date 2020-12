Infermiere americano positivo al Covid otto giorni dopo il vaccino

171 Visite

Un infermiere americano è risultato positivo al Covid-19 otto giorno dopo la sottoministrazione del vaccino. La notizia arriva dopo il caso dell’infermiera Khalila Mitchell che pochi giorni fa, tramite un video social, affermava di aver avuto una paralisi al volto dopo la vaccinazione.

Questa è la volta di Matthew W, 45 anni, infermiere americano della California, a cui è stato somministrato il vaccino di Pfizer il 18 dicembre scorso. Inizialmente, l’unico effetto collaterale manifestato è stato uno tra i più comuni: dolore al braccio. Su Instagram aveva scritto in modo ironico: “Ho il mio vaccino Covid! Riferirò se comincio a far crescere un terzo braccio”. Ma sei giorni dopo, Matthew, che lavora in due diversi ospedali a San Diego, ha iniziato a sentirsi male dopo aver terminato il turno nell’unità Covid.













