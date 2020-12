POMIGLIANO: deruba una donna del suo portafogli. Arrestato un 25enne

229 Visite

I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per rapina Felice Scotto, 25enne di Castello di Cisterna già noto alle ffoo.

Ha avvicinato una donna in strada e sotto minaccia le ha sottratto il portafogli al cui interno erano conservati 50 euro. La vittima ha immediatamente allertato il 112 fornendo ai carabinieri una descrizione del rapinatore e del suo abbigliamento.

Grazie al coordinamento delle pattuglie sul territorio, i militari hanno rintracciato Scotto e lo hanno bloccato. Poco prima aveva nascosto il portafogli dietro la ruota di un’auto in sosta. In manette è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Recuperata e restituita la refurtiva.













