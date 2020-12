Calvizzano, ripristinata la filodiffusione lungo via Armando Diaz

154 Visite

Si sono conclusi da qualche giorno i lavori per la messa in sesto dell’impianto di filodiffusione che 15 anni fa, da Sindaco, feci installare a Via Armando Diaz.

In occasione delle festività natalizie abbiamo reso nuovamente funzionante l’impianto per allietare con la musica i cittadini mentre passeggiano ed effettuano i loro acquisiti lungo Via A.Diaz e prossimamente per allietare anche i bambini quando rientreranno a scuola.