Ottaviano, il Comune organizza una tombolata on line. Ecco come partecipare

94 Visite

Domenica 27 dicembre, con inizio alle 18, si terrà una tombolata on line organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ottaviano guidata dal sindaco Luca Capasso, nello specifico dall’assessore allo Spettacolo Biagio Simonetti.

Per partecipare basta iscriversi entro il 25 dicembre alle 23,59, registrandosi al form su https://forms.gle/yUMCLiXFBkHuubkW7 oppure collegandosi al sito del Comune di Ottaviano alla voce “Tombolata on line”. Nella registrazione si dovrà indicare nome, cognome e email. All’indirizzo di posta elettronica indicato verranno inviate le cartelle della tombola da stampare e il link per il collegamento on line del 27 dicembre alle 18. Il collegamento avverrà tramite la piattaforma Cisco Webex ( da telefono cellulare è consigliata l’installazione del’app CISCO WEBEX). Moltissimi i premi in palio.

La serata sarà allietata dall’esibizione del cantautore ottavianese Domenico Iervolino. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS