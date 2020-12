The Lazahars: un fantasy tutto Napoletano prende il via su Instagram

52 Visite

È in arrivo il primo Fantasy tutto made in Naples:The LAZAHARS. Il progetto transmediale, approdato prima in Europa ed ora anche a Napoli, prende il via su Instagram con un piccolo regalo di Natale: uno storytelling interattivo che ci accompagnerà per tutto il periodo delle festività.

L’intero progetto propone una visione “altra” della città, a partire dalla sua vocazione alchemica e mitologica.

Quattro adolescenti vengono letteralmente catapultati in una serie di avventure fantastico/alchemiche che, man mano, li portano a superare le paure, a scoprire i propri poteri e, contemporaneamente, a salvare la città da una forza oscura che la tiene in scacco.

L’avventura de I LAZAHARS è tutta da gustare con le sue innumerevoli sfaccettature di mistero, mitologia, leggende, arte e cultura. Ci fanno compagnia numerosi personaggi legati alla storia, alla tradizione, alle mille leggende napoletane e ispirati a figure come: il Munaciello, Eduardo de Filippo, Virgilio, la Bella ‘mbriana, il teschio di Lucia, il Principe di Sansevero, Eleonora Pimentel Fonseca, la Sibilla, la Sirena Partenope, Farinelli, solo per citarne alcuni.

I luoghi e le storie, invece, sono sia quelli più conosciuti ma più spesso quelli da scoprire e valorizzare poichè Napoli è un racconto infinito che incanta il mondo intero. Andiamo a scoprirlo! Basta cercare su Instagram il profilo “The_Lazahars” https://instagram.com/the_lazahars?igshid=187uew4kf5d60

Ma chi c’è dietro i simpatici LAZAHARS? Al momento non è dato sapere, poiché i ‘creators’ vogliono giocare con noi: si nascondono nelle viscere della Napoli sotterranea? Nel lago d’Averno? Nelle cavità del monte Echia? Nelle segrete del Castel dell’Ovo? Nei meandri dei vicoli del centro storico? Un giorno, forse, sapremo…

In ogni caso, dopo Instagram, i quattro LAZAHARS partiranno alla conquista del campo editoriale e audiovisivo, nonché di quello turistico e dei games. STAY TUNED













