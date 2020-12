Rifiuti, Borrelli (Europa Verde): “Galleria Umberto ridotta a pattumiera del Mc Donald’”

136 Visite

“La Galleria Umberto I di Napoli non è il cestino della spazzatura di Mc Donald’s. Eppure al termine di ogni sera resta sommersa da cartacce, residui di cibo e contenitori tutti recanti il marchio della multinazionale statunitense. Gli interni e le scale di uno dei luoghi simbolo della nostra città subiscono ogni sera un insopportabile affronto ad opera di centinaia di incivili che ritengono di poter consumare il pasto e lasciare tutto lì. Ancora una volta ho ricevuto numerose segnalazioni video fotografiche dell’accaduto a testimonianza che nessuno si sia posto il problema. Nemmeno i gestori che, invece, farebbero bene a farsi parte attiva per cercare di risolvere un problema grave che mortifica tutti coloro che passano o che lavorano in Galleria compresi loro. Capiamo che l’unica modalità per consumare è il take away, ma proprio per questo torno a chiedere un incontro tra amministrazione comunale e i gestori del locale per trovare soluzioni dignitose nell’interesse di tutti e dell’immagine della città”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto numerose segnalazioni di cittadini indignati.













