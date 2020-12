Arcuri su vaccino Covid: “Lavoriamo per iniziare a metà gennaio”

157 Visite

Vaccino, Arcuri: “Lavoriamo per iniziare a metà gennaio” – “Lavoriamo senza sosta per l’inizio della vaccinazione a partire da metà gennaio”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una conferenza stampa in compagnia dell’architetto Stefano Boeri, per la presentazione della campagna di somministrazione. “Ci saranno 300 punti di somministrazione all’inizio e 1.500 nei periodi di massa”, ha spiegato Arcuri. “Stiamo elaborando un budget e la scheda del costo di realizzazione dei gazebo. Pensiamo che ci saranno molte persone e molte aziende che svolgeranno questa funzione ‘pro bono’ come ha fatto l’architetto Boeri. Molti ci regaleranno il frutto del loro ingegno affinché gli italiani si possano vaccinare













