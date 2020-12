L’ultimo, toccante messaggio di Diego. Le parole per il figlio più piccolo: “Prenditi cura del mio angelo”

«Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio. Vero mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno». A cinque giorni dalla morte di Diego Armando Maradona spunta il suo ultimo messaggio audio. Lo ha reso pubblico il giornalista Luis Ventura nel suo programma «Secretos Verdaderos» di America Tv. Il Pibe de Oro lo ha inviato a Mario Baudry, attuale fidanzato dell’ex compagna Veronica Ojeda e madre dell’ultimo figlio di Maradona, Diego Fernando. Si sono separati nel 2019. A proposito di figli: è emerso un altro aspirante, Santiago Lara, 19 anni, che ha chiesto la riesumazione del cadavere di Diego per poter comparare con lui il suo Dna.